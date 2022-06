Da Udine: Napoli-Deulofeu può saltare tutto. Tutti i dettagli

CALCIOMERCATO NAPOLI, DEULOFEU-NAPOLI. La trattativa per portare in maglia azzurra Gerard Deulofeu , potrebbe clamorosamente saltare. Lo annuncia il messaggero Veneto che spiega anche i retroscena:

“Luciano Spalletti non sembra davvero convinto sulle caratteristiche del catalano, come era emerso già lo scorso fine settimana. Piuttosto, in quel ruolo il tecnico toscano potrebbe far giocare quel Dries Mertens che ha fatto retromarcia anche sulle pretese economiche e che adesso, pur di restare, sarebbe disposto a rinunciare a un paio di milioni sugli accordi futuri.

Un’altra considerazione porta invece a un altro nome, e potrebbe essere quella determinante, visto che nella testa di Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti sta frullando l’idea che se Mertens prolungherà il rapporto, a quel punto ci starebbe bene un giovane attaccante da far crescere alle spalle del belga, e non un competitor-titolare come Deulofeu”.