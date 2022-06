Radio Ufficiale: “Sondaggio per un centrocampista del Verona, un ‘Mister X’ argentino fa impazzire Spalletti e Giuntoli”

Valter De Maggio rivela varie info di mercato a Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo il giornalista della emittente radiofonica, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha fatto un sondaggio con il Verona per Adrian Tameze. Il centrocampista classe ’94 è un’idea per il team partenopeo che potrebbe essere posizionato sia al fianco di Anguissa che al suo posto. Senza dimenticare il mal di pancia del calciatore camerunense per un motivo non ancora ben precisato ma che dovrebbe essere una promessa non mantenuta da De Laurentiis.

Nel frattempo si parla anche di un Mister X che fa impazzire Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli. Secondo la redazione di AreaNapoli.it si tratta del centrocampista Giuliano Galoppo del CA Banfield. La trattativa potrebbe essere facilitata dal rapporto di amicizia tra il ds ed il padre del calciatore che hanno giocato insieme. Infine sullo sfondo resta sempre Nahitan Nandez.