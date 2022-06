Napoli calendario in salita all’andata, quanti big match fuori casa. Ma al ritorno…

Sarà un girone d’andata sulle montagne russe per il Napoli. Se in casa il calendario ha sorteggiato sfide contro avversarie abbordabili, in trasferta sarà un vero tour de force. In serie i partenopei affronteranno Verona, Fiorentina, Lazio, Milan, Roma, Atalanta ed Inter. Fa eccezione solo la Juventus che sarà ospite del “Maradona” il 15 gennaio. Questo vuol dire, quindi, che al ritorno Koulibaly & soci ospiteranno quasi tutte le big al “Maradona”.

Di regola dovrebbe essere un vantaggio vivere in casa le partite decisive per il rush finale ma, come insegna la stagione appena conclusa, non è così, con il Napoli che ha buttato al vento il sogno scudetto con le sconfitte contro Milan, Roma e Fiorentina, oltre al pari con l’Inter.