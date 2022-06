Mertens commenta la foto di Demme sui social: tifosi scatenati

Diego Demme è uno dei calciatori che viene inserito tra gli scontenti del Napoli. Il centrocampista di origini calabresi ma nato in Germania è in vacanza con la sua famiglia, ma attende anche di conoscere novità sul suo futuro. Nell’ultima stagione Demme ha giocato poco, anche perché Spalletti chiede maggiore fisicità a centrocampo, motivo per cui il giocatore sta pensando di lasciare il club per evitare di restare in panchina per larghi tratti di stagione.

Demme ha pubblicato una foto sui social in cui c’è anche il figlio. I tifosi del Napoli hanno commentato la foto, chiedendo informazioni sul futuro del giocatore che è sempre ben voluto dal pubblico napoletano. La foto è stata commentata a che da Dries Mertens che ha scritto: “Barbiere?” Riferendosi, scherzosamente alla folta chioma del tedesco. A quel punto i tifosi del Napoli si sono letteralmente scatenati commentando quanto aveva scritto Mertens e chiedendogli di restare a casa. Praticamente tutti gli hanno chiesto di restare in azzurro. Il campione belga è un idolo dei tifosi ma fino ad ora non ha rinnovato il suo contratto con il Napoli e la trattativa è in standby, eppure se fosse per i tifosi Mertens resterebbe per sempre a Napoli.