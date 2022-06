Napoli, da Koulibaly a Mertens: a due settimane dal ritiro quanti nodi da sciogliere. Spunta un retroscena su Anguissa

Il Napoli l’8 luglio partirà per il ritiro di Dimaro, ancora in sospeso varie questioni, da Koulibaly a Mertens a Fabian Ruiz.

Notizie calcio Napoli. Mancano due settimane al ritiro di Dimaro, il primo di una lunga estate che si concluderà il 6 agosto a Castel di Sangro. Il Napoli, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, deve ancora risolvere molte questioni. Spalletti sperava di cominciare il ritiro con la squadra al completo, ma resterà deluso.

“Al momento, il mercato della Ssc Napoli è strozzato da una serie di nodi che cominceranno a sciogliersi giovedì, il famigerato 30 giugno: il giorno della scadenza ufficiale dei contratti di Ospina e Mertens. E ancora: quantomeno confuse sono anche le situazioni di Koulibaly e Fabian”.

NAPOLI, QUANTI NODI PRIMA DI DIMARO

“In casa Napoli tutto tace dopo gli squilli degli acquisti di Kvaratskhelia e Olivera, e del riscatto di Anguissa.

Frank, un simbolo del momento: sarà regolarmente a Dimaro. Da Castel Volturno si mormora che il suo umore è piuttosto grigio per una questione di bonus promessi un anno fa, in sede di trasferimento dall’Inghilterra, e non ancora riconosciuti. Magari accadrà e tutto andrà per il meglio, certo, ma ora le cose sono così: clima freddino.

Un po’ come sull’asse Mertens-Ospina: Dries ha fatto la sua proposta annuale – bocciata -, ha dichiarato di voler restare, attende una controfferta dal Napoli e l’affare-Deulofeu è bloccato; David, invece, non ha risposto all’offerta biennale del club.

Nel frattempo Meret non firma il suo rinnovo (al 2027). Anche Koulibaly e Fabian hanno rifiutato le prime proposte di prolungamento e il Barça resta in agguato per Kalidou: se le quattro situazioni non diventeranno chiare, e se Demme e Politano non saranno ceduti, il mercato non decollerà”.