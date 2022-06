Nigriello: “Ho proposto Zeballos al Napoli, insieme ad un un altro talento”

Il Napoli sonda il calciomercato anche in Argentina e l’agente Luigi Nigriello fa sapere di aver proposto Zeballos a Cristiano Giuntoli. Il giocatore argentino ha le stimmate del campione e poi gioca nel Boca Juniors un club evocativo quando si parla di talenti. Il nome di Zeballos per il Napoli è stato fatto più volte ma non c’è mai stato nulla di concreto. Ma l’agente ed esperto di calcko argentino Nigriello, di origini napoletane, a Radio Goal dice: “Uno con la sua fantasia accenderebbe la piazza azzurra. È un giocatore molto forte che nasce esterno ma può giocare praticamente dappertutto in attacco, l’ho proposi a Giuntoli proprio perché ha grandi qualità”.

Secondo Nigriello anche Galoppo sarebbe un ottimo “colpo per il Napoli. È un giocatore completo che può fare entrambi le fasi di gioco senza alcun problema“. Galoppo è un centrocampista del Banfield che sogna di poter fare il salto verso l’Europa.