Alvino: “Vi svelo un retroscena su Hamsik che non immaginate nemmeno”

Carlo Alvino ha svelato un simpatico retroscena sull’ex capitano del calcio Napoli, lo slovacco Marek Hamsik.

Carlo Alvino, giornalista vicino alle vicende del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della radio ufficiale del calcio Napoli. alvino in particolare ha parlato della questione portieri citando un retroscena su Marek Hasmik

“Voglio ricordarvi un particolare inedito: il Napoli aveva un grande portiere aggiunto, Marek Hamsik, non lo immaginate nemmeno. Era fortissimo, i compagni lo mettevano sempre in porta a fine allenamento, se qualcuno fosse stato espulso o in situazioni d’emergenza ci andava lui a porta“.

Calo Alvino ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, si sofferma sulla questione portieri:

“Penso che Meret sia l’ideale per il presente e futuro del club, leggo e sento troppo scetticismo sul ragazzo friulano.

Ma Aurelio De Laurentiis la sua scelta l’ha fatta in tempi non sospetti e penso che confermerà il calciatore affidandogli finalmente i guantoni da titolare.

Una cosa che aspetta da diversi anni, andando via Ospina sarà ancor più facile. Sul fatto che Meret non sappia giocare con i piedi non sono affatto d’accordo.

Non ho mai riscontrato nulla del genere e di quello che si dice. So che il ragazzo si è allenato molto, migliorando anche a giocare con i piedi“.