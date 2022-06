Ospina-Napoli, riscatta la scintilla. La Repubblica: “Novità in extremis. Spalletti non è convinto di…

Resta la distanza tra domanda ed offerta ma il giudizio dell’allenatore potrebbe cambiare le carte in tavola

Colpo di scena nel rapporto tra David Ospina ed il Napoli. Il portiere colombiano era stato indicato più volte in uscita, con Real Madrid ed Atletico Madrid che lo hanno stuzzicato per diversi mesi. La distanza tra la domanda e l’offerta per il rinnovo hanno aumentato le possibilità di un addio, ma qualcosa sembra essere cambiato nelle ultime ore. Secondo la Repubblica, a sorpresa potrebbe esserci il rinnovo, in considerazione del fatto che Luciano Spalletti non sarebbe convintissimo di puntare su Alex Meret: quest’ultimo tentenna e per questo motivo non ha ancora scelto di rinnovare.

La Repubblica entra nel dettaglio: “Le sue condizioni (ingaggio da 3 milioni di euro) non sono state accettate dal Napoli che gli vorrebbe confermare il contratto attuale (1,8 milioni) per altre due stagioni. Il discorso potrebbe riaprirsi in extremis e per questo motivo il rinnovo con Meret non è stato ancora definito: lo stesso friulano non è convintissimo. Accetterebbe di prolungare il suo legame con il Napoli soltanto se gli fosse garantita la centralità nel progetto. La decisione andrà presa prima del ritiro a Dimaro-Folgarida”.