El Changuito, chi è il talento argentino che piace molto al Napoli

Il Napoli è molto attento al mercato dei giovani, quelli già pronti per fare il salto di qualità. Non è un caso che Cristiano Giuntoli abbia già chiuso per Kvartskhelia autore di un altro bellissimo gol con la Dinamo Batumi. In generale il prossimo calciomercato del Napoli vede tanti nomi del campionato italiano e non solo in rampa di lancio, come quello di Ivan Ilic, il vero obiettivo del club che guarda alla rosa del Verona rivelazione in questa stagione.

Ma il Napoli segue anche Exequiel Zeballos, soprannominato El Changuito in Argentina. Il talento di 20 anni è di proprietà del Boca Juniors, squadra che evoca dolcissimi ricordi ai tifosi partenopei.

Dopo questo #Zeballos si può anche ritirare a 19 anni. 😎pic.twitter.com/eZRr3yfOqq — Calcio Argentino™ (@CalcioArg) January 18, 2022

Zeballos, il Napoli lo segue

Già da un po’ si parla di un interessamento per l’attaccante che gioca prevalentemente da esterno, ma può fungere anche da trequartista. Un ruolo in cui il Napoli sta cercando un giocatore importante, ecco perché ci sono tante voci di un interessamento per Luis Alberto della Lazio.

El Changuito Zeballos per il Napoli è stato esaltato anche da Paolo Del Genio, che segue molto attentamente il calcio argentino. Secondo quanto rivela Insider, account twitter che scova le notizie di mercato e che ha anticipato diverse operazioni, lo scouting azzurro è molto attivo sul talento del Boca Juniors.

Ma chi è Exequeiel Zeballos? Nato a Santiago del Estero è un attaccante dalla tecnica sopraffina, già oltre gli standard. Il giocatore è alto 174 centimetri ed ha nel piede destro la sua arma migliore. In Argentina lo considerano una secondo punta o un trequartista. Elogi per Zeballos sono arrivati anche da Juan Roman Riquelme che lo ha definito un talento purissimo del calcio argentino. “Juega a otra cosa” ha detto chiaramente l’ex Diez a Tyc Sports.

Quanto costa Zeballos

Il prezzo per il giocatore è ancora abbordabile. Zeballos ha una clausola rescissoria da 25 milioni di dollari ma il Napoli potrebbe spuntarla per una cifra più bassa. C’è concorrenza per il giocatore che piace anche al Barcellona, che lo ha osservato da vicino durante la Maradona Cup, vinta dagli Xeneizes, in cui ha segnato anche un go.