Da Verona: Giuntoli in pressing per un centrocampista dell’Hellas

Il Napoli della prossima stagione può avere molti volti nuovi. Due sono già stati acquistati, per Mathias Olivera e Khvicha Kvaratskhelia manca solo l’annuncio, ma di fatto sono già due giocatori azzurri. Ma gli acquisti in casa Napoli non si fermeranno, anche in virtù di tante possibili partenze.

In attacco la pattuglia degli esterni subirà una rivoluzione: via Insigne, Ounas non convince e Politano ha vissuto una stagione a bassi livelli, mentre Lozano ha richieste dalla Spagna. Ecco perché dopo il talento georgiano, il Napoli punta anche Junior Traoré: il Sassuolo chiede 30 milioni di euro.

Ma le novità ci saranno anche a centrocampo, settore in cui ci saranno altri addii. Fabian Ruiz è molto vicino a lasciare Napoli, lo cercano in Liga e Premier League. Anche Demme può lasciare ed allora servono sostituti. Uno è già in casa e porta il nome di Gianluca Gaetano, 21 anni cresciuto nel settore giovanile azzurro ed ora in prestito alla Cremonese, che sta trascinando in Serie A a colpi di gol e grandi giocate.

L’altro rinforzo del Napoli può arrivare dal Verona. Come anticipato anche da Napolipiu, il Napoli segue Ivan Ilic, la conferma arriva oggi anche dal quotidiano l’Arena, con sede proprio nella città scaligera e molto vicina alle cose di casa Hellas.