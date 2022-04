Gaetano il talento napoletano incanta anche la Premier League

Gianluca Gaetano incanta in Serie B, il talento del Napoli piace anche in Premier League, ma il club partenopeo vuole tenerlo. Gaetano si sta mettendo in evidenza con la maglia della Cremonese, ma il giocatore è in prestito dal Napoli. Cristiano Giuntoli è stato chiaro il Napoli guarderà anche ai giovani il prossimo anno. Tra questi ci sono Zanoli, Zerbin ma pure Gaetano che tra quelli citati sembra quello più pronto per fare il salto di qualità.

Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, Gaetano è molto maturato in questa stagione di Serie B, ma questo non è passato inosservato. Alcuni club di Premier League hanno messo gli occhi su Gaetano. Il Napoli ci pensa per sostituire Fabian Ruiz, ma per tenerlo in rosa dovrà rinnovargli il contratto. Di certo il club di De Laurentiis non lascerà partire un giocatore che ha dimostrato di avere talento per il presente e gradi margini di crescita per il futuro. Intanto Gaetano continua a comandare il centrocampo della Cremonese che si gioca la Serie A. Non mancano nemmeno i gol di Gaetano, sempre bellissimi. Giuntoli e Spalletti continuano a monitorare con grande interesse il giocatore, pensando di portarlo in ritiro per la prossima stagione azzurra.