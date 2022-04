Empoli-Napoli: le formazioni ufficiali, Mertens titolare con Osimhen – DOVE VEDERLA IN TV

Napoli la formazione ufficiale del match con Mertens titolare in attacco in insieme con Osimhen nel modulo 4-2-3-1. Nel Napoli recupera anche Juan Jesus che va in campo dal primo minuto al fianco di Rrahmani, in porta c’è Meret.

Sono queste le principali novità della formazione ufficiale schierata da Spalletti per Empoli-Napoli. L’allenatore si è deciso a lanciare in campo Mertens e Osimhen titolari dal primo minuto. Ospina va in panchina, in porta c’è ancora Meret. In difesa Rrahmani e Juan Jesus è la coppia titolare con Zanoli e Mario Rui esterni di difesa. Centrocampo a due con Fabian Ruiz ed Anguissa. In attacco c’è Osimhen prima punta sostenuto da Insigne, Mertens e Lozano, ancora panchina per Politano.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Zanoli, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti.

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Luperto, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Verre; Cutrone, Pinamonti. Allenatore: Andreazzoli.

Empoli-Napoli dove vederla in tv

Empoli-Napoli è la sfida della 33sima giornata di Serie A, gli azzurri sfida i toscani al Castellani. La squadra di Andreazzoli non vince da 16 partite, ovvero da quando battè proprio il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona.

Empoli-Napoli sarà trasmessa in esclusiva da Dazn, il match potrà essere visto in streaming attraverso l’app di Dazn, scaricabile su pc, smartphone, smart tv e console come Xbox e Playstation.