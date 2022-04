Mertens-Osimhen titolari con l’Empoli: Spalletti dà una indicazione

Mertens e Osimhen titolari in Empoli-Napoli è una delle soluzioni a cui può ricorrere Luciano Spalletti per la sfida del Castellani. Il tecnico in conferenza stampa non si è sbilanciato, ma è chiaro che un pensiero è stato fatto. Anche se Paolo Del Genio ha detto: “Non mi aspetto questa soluzione sulla spinta dell’onda popolare, anche perché fino ad ora Spalletti non ha quasi mai puntato su Osimhen e Mertens insieme dal primo minuto. Quindi vuol dire che non ci crede e non può farlo solo perché lo chiedono tutti“.

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport sulla coppia Mertens-Osimhen: