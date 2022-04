Empoli-Napoli: le probabili formazioni, Zielinski ancora in panchina. Deciso l’attacco

Il Napoli va a giocare ad Empoli per consolidare il quarto posto e chiudere il prima possibile la pratica qualificazione in Champions Legue. Non sarà facile per gli uomini di Spalletti che non vince da ben sedici partite di campionato. L’ultima vittoria per l’Empoli è arrivata proprio contro il Napoli, nel girone d’andata quando prese tre punti inaspettati allo stadio Diego Armando Maradona.

Le probabili formazioni di Empoli e Napoli vedono più di un problema in casa azzurra, con Koulibaly squalificato e Zanoli ancora in forte dubbio. Per i toscani indisponibili l’ex Tonelli e tre ballottaggi tra difesa e centrocampo.

Qui Empoli: La squadra di Aurelio Andreazzoli non è particolarmente preoccupata per la salvezza, dato che ha ben 12 punti di vantaggio sul terz’ultimo posto, a cinque giornate dalla fine i toscani sono tranquilli. Resta la voglia di fare bene ecco perché Andreazzoli schiererà la formazione migliore, puntando sempre con il sistema 4-3-21-1. Perno del centrocampo sarà sempre Asllani che piace anche al Napoli. Tre ballottaggi con Parisi che si gioca il posto con Cacace, Romagnoli con Viti e Henderson con Di Francesco.

Empoli la probabile formazione (4-3-2-1): VIcario; Stojanociv, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Allani, Bandinelli; Bajrami, Di Francesco; Pinamonti. Allenatore: Andreazzoli.

Qui Napoli: Luciano Spalletti in conferenza stampa ha fatto capire che potrebbe esserci una chance per Diego Demme, anche perché Lobotka è infortunato. Zielinski non è in grande forma, né fisica né mentale. I problemi più grandi ci sono in difesa dove Koulibaly non c’è ma recupera Juan Jesus, che però in settimana non si è allenato al meglio per un problema al ginocchio. Molto incerta anche la presenza di Zanoli che sabato ha avuto problemi di gastroenterite. In attacco ancora Lozano e non Politano, con Spalletti che dovrebbe scegliere il modulo 4-3-3 per Empoli-Napoli.

Napoli probabile formazione (4-3-3): Ospina; Malcuit; Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Spalletti.