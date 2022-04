“Zielinski, nessuna offerta ufficiale al Napoli, ma…”

Le voci di calciomercato su Piotr Zielinski non si arrestano, il Napoli è pronto a cederlo ma servono almeno quaranta milioni di euro. Una cifra molto alta che rende la cessione del centrocampista polacco di 27 anni più complicata. In questi giorni si è parlato del Bayern Monaco interessato a Zielinski. Il club tedesco sarebbe uno dei pochi a poter investire una cifra così alta.

Il Napoli può vendere Piotr Zielinski, ma secondo il giornalista Luca Cerchione, non è “arrivata nessuna offerta ufficiale al club azzurro“. “Ciò non toglie che le voci girate negli ultimi giorni siano nate da qualche manovra dell’entourage del polacco. Ufficialmente, però, al club non risulta nulla” dice Cerchione. La società valuterà attentamente qualsiasi trattativa in uscita, anche perché sembrano tanti i giocatori pronti a partire. Un altro centrocampista con la valigia pronta è Fabian Ruiz, ma pure in attacco ci sono grandi manovre. Petagna viene dato in una trattativa con la Lazio, per portare Luis Alberto al Napoli. Nemmeno Ounas convince e Insigne ha già firmato per il Toronto. Mentre sul rinnovo di Mertens ci sono spiragli per un accordo con il Napoli. Anche in porta va risolto il problema con Ospina in scadenza di contratto e un Meret che deve ancora rinnovare.