Alberto Angela ritorna a Napoli, nuove riprese alla scoperta della bellezza

Alberto Angela ancora una volta a Napoli, per scoprire le bellezze di via Partenope, il centro storico ed i Quartieri Spagnoli. Dopo il grande successo di ‘Stanotte a…Napoli” andato in onda lo scorso 25 dicembre, il divulgatore ritorna di nuovo nel capoluogo partenopeo. Ancora una volta a caccia di bellezze, misteri e curiosità di Napoli.

Un motivo di grande orgoglio per la città campana, che è stata messa in risalto durante la puntata di Natale che riscosse un grandissimo successo della critica.

Alberto Angela a Napoli

Ma le bellezze di Napoli sono tantissime, così Alberto Angela ritorna il 3 maggio 2022 nel capoluogo per registrare una nuova puntata di ‘Ulisse, il piacere della scoperta’. Questa volta il divulgatore e la Rai si concentreranno principalmente sulla zona del lungomare, di via Partenopeo e dei Quartieri Spagnoli, dove c’è anche il famoso murales di Diego Armando Maradona. A questo punto c’è grande curiosità per vedere cosa sarà messo in risalto da Alberto Angela, che è anche cittadino onorario del capoluogo partenopeo.