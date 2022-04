Mourinho rende omaggio a Maradona, ricordate cosa disse alla sua morte? – Video e foto

José Mourinho ha reso omaggio a Diego Armando Maradona, lo ha fatto recandosi ai Quartieri Spagnoli dove c’è il murales per il Pibe de Oro. Domani si gioca Napoli-Roma e i giallorossi hanno raggiunto il capoluogo partenopeo. Il tecnico portoghese appena sceso dal treno ha accompagnato la squadra in hotel, poi li ha lasciati ed insieme al preparatore dei portieri Nuno Santos ed il team manager Cardini si è recato ai Quartieri Spagnoli per deporre un mazzo di fiori sotto al murales di Diego Armando Maradona. In pochi minuti tanti napoletani ma anche tantissimi turisti, hanno immediatamente riconosciuto il tecnico della Roma e si è formata una gran folla di curiosi.

Tanti applausi per Mourinho che ha mostrato grande rispetto per Maradona, rendendo omaggio al mito indimenticabile. Alla morte di Diego, il tecnico portoghese spese parole molto belle per Maradona. Mourinho disse: “Ho fatto di tutto perché mio figlio sapesse tutto di lui, come mio padre aveva fatto con me riguardo Di Stefano”. Sicuramente un gesto importante quello di Mourinho, che merita grandissimo rispetto. Sarebbe forse anche il momento per deporre le ostilità tra tifoserie, magari anche in virtù di questo gesto compiuto dall’allenatore della Roma, prima di una sfida importantissima.