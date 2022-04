Napoli-Roma: le probabili formazioni, dove vederla in tv, la decisione su Mertens

Napoli-Roma: le probabile formazioni, Spalletti punta su Zielinski con Mertens in panchina, Mourinho su Zaniolo.

Sembra oramai presa la decisione in casa Napoli, anche perché le parole di Spalletti in conferenza stampa un indizio concreto. Difficilissimo vedere Mertens titolare con Osimhen, qualcosa si potrà fare ma a gara in corso.

Il tecnico toscano può recuperare anche Petagna, ma per la panchina, mentre Di Lorenzo dovrebbe stare ancora fuori nonostante sia in recupero.

Mourinho tiene fuori Mkhitaryan e punta ancora su Zaniolo dopo la tripletta in Conference League con il Bodo.

Qui Roma: Josè Mourinho non ha fatto conferenza stampa, ma la Roma è carica in vista della sfida col Napoli. I tifosi giallorossi sono convinti di poter sbancare lo stadio Maradona. L’unico dubbio in casa Roma è la presenza di Mkhitaryan che con ogni probabilità andrà in panchina.

Roma, probabile formazione (3-4-2-1): Rui Patricio, Kumbulla, Ibanez, Mancini; Karsdorp, Cristante, Veretout, Vina; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. Allenatore Mourinho.

Qui Napoli: Spalletti non farà cambi in vista della sfida con la Roma. Bocciata l’idea Mertens-Osimhen, quindi ancora Zielinski titolare, il polacco si gioca un posto con Elmas ma è in vantaggio. Altro ballottaggio è quello tra Lozano e Politano, con il messicano in vantaggio sull’italiano.

Napoli, probabile formazione (4-3-3): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Spalletti.

Napoli-Roma: Sky o Dazn, dove vederla in tv

La gara della 33sima giornata di Serie A Napoli-Fiorentina si gioca allo stadio Diego Armando Maradona alle ore 19.00. La sfida sarà trasmessa in esclusiva sui canali Dazn, visibili anche in streaming attraverso l’applicazione dedicata. Napoli-Roma sarà visibile in streaming anche con i supporti: Smart Tv, pc, tablet, smartphone e consolle come Xbox e Playstation.