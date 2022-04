“Al Maradona vincono tutti” i tifosi della Roma sognano sui social

La Roma sogna la grande rimonta ed il piazzamento Champions League a fine stagione, per farlo serve una grande impresa. Il pareggio della Juventus di Allegri sembra aver dato speranza a tutti, nonostante il tecnico bianconera veda il bicchiere mezzo pieno. Fiorentina, Lazio, e anche la Roma sperano di potersi piazzare al quarto posto. Attualmente la Juve ha 63 punti, mentre la Roma 57, Lazio e Fiorentina 56, con la squadra di Italiano che deve anche recuperare una partita.

La Roma deve giocare ancora con il Napoli, i tifosi giallorossi sognano il grande colpo e credono nel piazzamento Champions League a fine stagione. La vittoria col Bodo Glimt in Conference League ha dato grande carica all’ambiente romanista.

Il primo passo sarà proprio vincere contro il Napoli di Spalletti. Sui social i giallorossi sono scatenati e credono nell’impresa. “Il Napoli ha perso otto volte in questa stagione, sempre al Maradona, possiamo vincere anche noi” scrive un tifoso. Altri ricordano la recente vittoria della Fiorentina: “Il Napoli in casa vale poco, portiamo i tre punti a casa” dice un altro utente del web. Insomma le cinque sconfitte in campionato hanno fatto credere che lo stadio Maradona sia terra di conquista per tutti, così anche la Roma spera di poter portare i tre punti a casa.