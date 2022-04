“Arbitro inqualificabile, telecronaca faziosa, scandalo e disgusto in Juventus-Bologna”

La direzione di gara di Sacchi in Juventus-Bologna fa discutere, il direttore di gara espelle due giocatori del Bologna. Arrivano diverse critiche per l’operato di Sacchi, che viene immortalato anche mentre urla in faccia a Medel, come se fosse un personaggio qualsiasi. Un direttore di gara dovrebbe sempre mantenere la calma, ricorrendo a quelli che sono i regolamenti e non alle urla, anche perché il suo giudizio è sovrano, anche quando sbaglia clamorosamente. Gli arbitri sono quasi intoccabili, le critiche passano ma non hanno alcun potere sulla loro futura designazione.

L’operato di Saccani in Juventus-Bologna, con al Var Guida, viene criticato pesantemente da Rosario Pastore, giornalista che su Facebook scrive: “Disgusto. Per una punizione che non c’era; disgusto per la doppia espulsione al Bologna, decisa da un direttore di gara inqualificabile; disgusto per gli 8 minuti di recupero, che non stavano nè in cielo nè in terra“. Poi il giornalista ha aggiunto: “Infine, disgusto per il tifo sperticato esibito dal telecronista Ricky Buscaglia e dall’opinionista Dario Marcolin che, al gol di Vlahovic, si sono esaltati come se avessero vinto il Superenalotto. Complimenti vivissimi“.

L’episodio del calcio di rigore chiesto dalla Juventus era stato commentato anche dall’ex arbitro Marelli, che prima ha dato un giudizio, poi ha chiesto scusa sui social, dicendo di aver sbagliato e che il contatto era avvenuto fuori area.