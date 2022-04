SSCN: gli auguri di Pasqua di Aurelio De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis fa un appello alla pace e alla fratellanza per gli auguri di Pasqua, senza tralasciare nemmeno i tifosi delle altre squadre. Parole importanti in un momento in cui proprio la pace e la fratellanza sono minacciate. Il Napoli, così come tanti altri club in Italia e nel mondo, cerca di fare qualcosa anche per aiutare il popolo ucraino. Il club azzurro ha messo all’asta le maglia speciale per Maradona, in collaborazione con radio Kiss Kiss Napoli ha preparato un flashmob per la pace.

Ecco gli auguri di Aurelio De Laurentiis: “Buona Pasqua alla nostra famiglia azzurra, allo staff tecnico, alla squadra, ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori della Sscn e a tutti i tifosi del Napoli in Italia e nel mondo. Auguri anche ai tifosi di tutte le altre squadre.

Una Santa Pasqua che sia all’insegna della pace, dell’unione e della fratellanza. Aurelio De Laurentiis“.