Insulti vergognosi dei tifosi della Juve a Patrick Zaki: “Chissà quanto hanno pagato per te”

Patrick Zaki è stato attaccato da alcuni tifosi bianconeri su social, dopo un suo tweet sulla partita Juve-Bologna e le due espulsioni. Gli uomini di Mihajlovic hanno disputato una grande partita contro i bianconeri, terminata 1-1. Un pareggio che mette fine alle ultime speranze di scudetto e che fa scattare pesanti critiche contro Allegri. Ma Juventus-Bologna è stata anche una sfida segnata dall’arbitro Sacchi, molto contestato. Due espulsioni per il Bologna che hanno fatto arrabbiare molto i tifosi felsinei. A contestare le decisioni di Sacchi anche Patrick Zaki che ha semplicemente commentato: “Due cartellini rossi, stanno ancora pagando. Forza Bologna”.

Tweet contro Patrick Zaki

Il commento di Patrick Zaki su Juve-Bologna ha scatenato l’ira di alcuni tifosi bianconeri. Feroci e vergognose alcune delle risposte allo studente, attivista per i diritti civili, detenuto ingiustamente per 22 mesi in Egitto. Hai ragione. Se vieni incolpato di qualcosa, evidentemente è vero. Giusto o no, Zaki?”, scrive un utente. E un altro: “Chissà quanto sei costato alla Farnesina, serviranno più rate che per Locatelli”. E ancora: “Beh almeno hai fatto capire che sei un uomo qualunque. Uno che si aggrappa alle minchiate, altro che paladino….magari visto quello che hai passato un poco più di rispetto e di morale la dovresti avere”, “Se non era pe i soldi degli juventini stavi ancora al gabbio zio”. In molti si dissociano, come un utente che scrive: “Beh, non ci crederete, ma da juventino doc io sono contento che Patrick possa essere tornato a esprimersi liberamente. anche da tifoso. Rispondiamogli da tifosi, non da str…, però”, questi i tweet riportati da Gazzetta.