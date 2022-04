Il Napoli sfida, Juve, Atalanta e Milan per un giovane talento del Parma

Cristiano Giuntoli è molto attivo sul mercato e la sensazione è che la società abbia una totale voglia di rinnovamento. Per molti anni il Napoli si è affidato ad un gruppo storico, inizialmente quello costruito d Benitez, ma ora è arrivato il momento di svoltare e di ringiovanire. I cicli finiscono e non bisogna farsi trovare impreparati. Insigne andrà via e Kvartskhelia è già stato preso, ma piace pure Junior Traoré. Il rinnovo di Mertens sembra più vicino, ma non sicuro. Ghoulam saluterà tutti a fine stagione ed è già stato acquistato Mathias Olivera.

Ma l’operazione ringiovanimento per il Napoli passa anche dal centrocampo con Adrian Bernabé del Parma che diventa un obiettivo degli azzurri.

Bernabé: il Napoli lo segue

I giovani talenti si possono trovare anche in Serie B ed il Napoli ne ha uno fatto in casa, si chiama Gianluca Gaetano che sembra pronto al grande salto di qualità. Ma il Napoli segue anche Adrian Bernabé centrocampista spagnolo del Parma, il giocatore piace anche a Milan, Juventus e Atalanta, club sempre molto attenti a giovani da poter lanciare. Secondo il portale Serie B News Giuntoli sta sfidando questi tre club per il giocatore spagnolo di 21 anni.

Ma chi è Adrian Bernabé? Il centrocampista è stato portato in Italia da Enzo Maresca, che già lo aveva avuto in Inghilterra. Bernabé è un centrale di grandissime doti tecniche, piede sinistro delicato e ottime geometrie, oltre che buone doti di interdizione e inserimento in zona gol. Insomma ha tutte le caratteristiche per essere un predestinato, ecco perché Giuntoli lo segue molto da vicino. Ma Bernabé per il Napoli non è l’unico obiettivo del centrocampo. Come anticipato da Napolipiu anche Ivan Ilic del Verona piace molto. Il calciatore serbo è esploso in questa stagione a Verona e tanti top club nostrani lo stanno seguendo.