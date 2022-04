Cerchione: “De Laurentiis ha deciso la cifra per la cessione del Napoli. Deciso il futuro di Spalletti. Vi racconto tutto”

De Laurentiis ha deciso la cifra per la cessione del Napoli, lo rivela il giornalista Luca Cerchione ai microfoni di Areanapoli.it. Il giornalista svela anche un retroscena legato al futuro di Spalletti.

CESSIONE NAPOLI, ECCO QUANTO CHIEDE DE LAURENTIIS

“Il presidente Aurelio De Laurentiis fa una valutazione del parco-calciatori di quasi 400 milioni di euro (350-400) e sarebbe disposto a vendere il club per somme comprese tra i 720 e i 750 milioni di euro. La forbice di 30 milioni non so da cosa dipenda, perché esistono delle variabili che nemmeno l’uomo conosce: ma le cifre sono queste. Lo stesso patron, oggi, appare abbastanza confuso; consapevole che, se trovasse un finanziatore, un socio importante, tra quelli americani o di altri ambienti di sua conoscenza, gli farebbe piacere restare alla guida del Napoli come presidente. Il problema è che si definisce un po’ stanco e non sa bene se portare avanti il discorso relativo ad una potenziale vendita. E’ normale che, se si dovesse parlare di cessione, essa fungerebbe un po’ da ‘liquidazione’ dello stesso De Laurentiis: andrebbe in pensione, dopo questo passo. Di certo, venderebbe il Napoli e non il Bari, perché si tratterebbe di cifre spropositatamente superiori. Per adesso, regna il massimo riserbo, De Laurentiis non si sbilancia nemmeno con i collaboratori più stretti: quando si tratta di soldi, i fatti suoi non li fa trapelare con nessuno”.

FUTURO SPALLETTI

Luca cerchione ha poi aggiunto: “Non c’è stato e non ci sarà, perché non ce n’è bisogno, nessun incontro tra Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti: al 100%, Spalletti sarà l’allenatore della squadra azzurra anche nella prossima stagione. Non siamo nella testa del mister, ma la società la pensa così. Se esiste la possibilità che il tecnico dia le dimissioni, nel caso in cui le cose non andassero come sperato? E’ un’ipotesi remota e che non viene nemmeno presa in considerazione dal Napoli, in questo momento”. Ha concluso il giornalista di 1 Station Radio ed editore de Il Sogno nel Cuore.