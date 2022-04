Napoli, Il Bayer Monaco su Zielinski. Ecco quanto chiede De Laurentiis per cedere Osimhen

Calciomercato Napoli, Zielinski finisce nei radar del Bayern Monaco. Il centrocampista polacco, domenica sarà uno degli ex di turno in Empoli-Napoli. Zielinski è reduce fin qui da una stagione ben al di sotto delle aspettative. Nelle ultime gare ha perso il posto da titolare ed anche quando subentra non riesce mai ad incidere: anche contro la Roma il suo rientro nel finale è stato tutt’altro che arrembante, sintomo di un momento delicato che vive.

IL BAYERN MONACCO SU ZIELINSKY

Alla soglia dei 28 anni, non ha mai espresso tutto il suo potenziale con continuità ed oggi il Napoli riflette sul suo futuro: puntare su di lui nel nuovo corso Spalletti, oppure cederlo all’estero al miglior offerente? Riflessioni in corso, intanto il Bayern Monaco ha iniziato i primi sondaggi per il centrocampista che in azzurro ha il contratto in scadenza nel 2024 ed oggi ha la sua valutazione nettamente in ribasso.

DE LAURENTIIS FISSA IL PREZZO DI OSIMHEN

Andrea D’Amico, intermediario dell’affare Victor Osimhen, che le sirene del mercato continuano a vedere lontano da Napoli, possibilmente in Inghilterra dove i club sono particolarmente ricchi. D’Amico ha parlato alla trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Osimhen? In caso di offerta molto importante andrà via. Questo vale per ogni calciatore che gioca in serie A. Al momento non ho richieste dalla Premier, poi si vedrà perché qui la situazione è continuamente in evoluzione. L’Inghilterra resta un mercato di prima fascia”.

Aurelio De Laurentiis non lascerà andare via Osimhen per pochi spiccioli, tutt’altro: “Quando parlo di offerta importante per un giocatore simile, intendo 150 milioni di euro”. City, United, Tottenham, forse Newcastle? Chi può tirar fuori tutti questi soldi in Premier League, la destinazione più appetibile per Osimhen?