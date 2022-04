Auriemma: “Spalletti influenzato nella scelta della formazione”

Luciano Spalletti è al centro delle polemiche al Napoli. Il tecnico del Napoli è stato uno dei più criticati dopo la sconfitta con al Fiorentina ed il pareggio con la Roma. Raffaele Auriemma a Teleclub Italia ha detto: “Dopo queste due partite i cosiddetti esperti si sono precipitati a bersagliare Spalletti. Eppure l’allenatore ha praticamente blindato la qualificazione alla Champions League, anche se ha un solo punto in più di Gattuso“.

Per il giornalista il Napoli è ancora in corsa per lo scudetto, anche perché “Milan e Inter dovranno affrontare Lazio e Roma, due squadre che sono in ottima salute e sono davvero molto ben allenate. Questo può dare una grande mano al Napoli che però deve vincere assolutamente con l’Empoli“. Secondo Auriemma negli ultimi “tempi ho la sensazione che Spalletti per la scelta della formazione sia influenzato dai senatori del gruppo. Questo non è un male, ma alla fine deve essere sempre lui a decidere chi scende in campo. Ad avere la parola finale“.