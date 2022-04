Napoli e lo scudetto: il calendario completo, è giusto crederci?

Il Napoli è ancora in corsa per lo scudetto, nonostante nelle ultime due giornate abbia raccolto solo un pareggio, il calendario non lo condanna. Ovviamente servirà un miracolo sportivo per portare il Napoli in cima alla classifica di Serie A, ma servirà anche una ripresa totale degli uomini di Spalletti che con Fiorentina e Roma non hanno messo in mostra grandi prestazioni. Le lacrime di Insigne con la Roma non fanno ben sperare, anche perché la delusione del capitano sembra quella di tutto il gruppo.

Dovrà essere bravo Spalletti a motivare i suoi calciatori in vista della sfida Empoli-Napoli. Un match che viene messo in calendario in un turno, sulla carta, favorevole al Napoli. Gli azzurri giocano al Castellani, mentre il Milan fa in trasferta con la Lazio che ha bisogno di punti per l’Europa. Mentre l’Inter affronta la Roma di Mourinho al San Siro.

Milan, Inter e Napoli: il calendario scudetto

Attualmente il Napoli ha 67 punti in classifica, ovvero quattro in meno del Milan primo in classifica. L’Inter ha 69 punti ma deve sempre recuperare la gara con il Bologna, in cui sarà pure squalificato Medel.

Ad analizzare il calendario di Napoli, Milan e Inter per la volata scudetto, quello dei nerazzurri sembra quello più semplice sulla carta. La sfida di Roma è quella più complicata, anche se poi dovrà giocarsi due scontri con Cagliari e Sampdoria, che cercano punti per la salvezza.

Il Milan oltre alla Lazio ha la Fiorentina come partita tosta, perché i toscani cercano punti per l’Europa ed anche l’Atalanta potrebbe fare un pensierino all’Europa League, se dovesse inanellare qualche vittoria consecutiva. Anche il Verona di Tudor può rappresentare un ostacolo.

Il Napoli sul calendario ha partite con squadra già tranquille: solo il Genoa lotta per la salvezza, mentre il Torino è già tranquillo, così come il Sassuolo che non chance europee e lo Spezia viaggia verso la tranquillità.