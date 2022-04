Empoli-Napoli: Juan Jesus ci sarà, le ultime su Ospina. Spalletti cambia modulo

Il Napoli sfida l’Empoli fuori casa e ritrova Juan Jesus in difesa, il difensore brasiliano prenderà il posto di Koulibaly squalificato. La fiducia intorno al difensore cresce di ora in ora, Juan Jesus recupera del problema al ginocchio. Nella giornata di oggi e di domani sarà valutato costantemente, ma le informazioni sulle sue condizioni di salute sono buone. Qualora dovesse esserci un problema dell’ultimo minuto, allora ci sarà Tuanzebe a giocare al fianco di Rrahamani.

Secondo quanto fa sapere Corriere del Mezzogiorno, Juan Jesus recupera per Empoli-Napoli. Stessa prospettiva anche per Ospina pronto a tornare titolare al posto di Meret. Ma ci sarà anche un altro cambio per Spalletti, questa volta toccherà al modulo. Il Napoli con l’Empoli si metterà in campo con il 4-2-3-1, abbandonando il 4-3-3. Lobotka è infortunato e Zielinski che può tornare a giocare più in avanti, se darà buone indicazioni. Così Spalletti ripropone la coppia Fabian Ruiz-Anguissa a centrocampo, con il polacco che deve cercare il riscatto in una posizione più avanzata, ma che si gioca un posto da titolare con Elmas. Il macedone sembrava in ottima forma, poi è stato sempre escluso dalla formazione titolare negli ultimi match, nonostante Zielinski non abbia fornito grandi prestazioni.