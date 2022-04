Napoli: Asllani dell’Empoli nel mirino, lo raccomanda Reja

Kristjan Asllani piace al Napoli, con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli che segue da vicino il centrocampista dell’Empoli. Un prospetto molto importante, che finisce nella lista dello scouting azzurro con segnalazioni molto importanti. Il centrocampista si sta mettendo in evidenza in questa stagione con l’Empoli e ci sono tanti club a monitorarlo. Con il club toscano che sente già odore di pluslvalenza. Cresciuto nelle giovanili dell’Empoli Asllani si è imposto in prima squadra ed in questa stagione ha già messo a referto 21 presenze. A 20 anni si parla molto bene di un calciatore che può cambiare maglia a fine stagione.

Secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport il giocatore viene seguito con molto interesse da Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo del Napoli lo segue per la grande personalità mostrata dal giocatore, che nonostante la giovane età ha preso in mano le redini del centrocampo toscano. “Non è questo il momento di discutere del futuro di Asllani, che promette davvero bene. Lo scouting del Napoli segue da tempo il play albanese e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è pronto ad aprire un tavolo di trattativa al momento giusto. Evitando aste, ché il ragazzo piace a diversi club, e al tempo stesso discutendo in primis del difensore Sebastiano Luperto, in prestito dal Napoli e che probabilmente verrà riscattato dall’Empoli“.

Ma Asllani si ritrova anche le lodi di Edy Reja che ha detto: “Mi ha colpito per la sua personalità e a marzo l’ho fatto esordire con la nazionale maggiore, contro la Spagna addirittura, anche se è ancora un Under 21. L’impressione è ottima, perché sa stare in campo in maniera intelligente e ha due ottimi piedi. Ha visione di gioco sa lanciare lungo ed è bravo a “ripulire” palloni portati avanti da difensori. Inoltre, è tempestivo a sfruttare l’attimo quando si apre uno spazio, dando subito verticalità all’azione con lanci filtranti e precisi. Un ottimo acquisto, considerando l’età, per chi lo prenderà. E il Napoli dovrà stare molto attento anche domenica. Deve mettere su un po’ di muscoli per diventare più potente, per alzare l’asticella ed essere competitivo anche a livello internazionale. Kristjan deve anche migliorare la sua di velocità. Perché la palla sa già farla girare rapidamente. Ecco, a trovargli un difetto forse a volte deve essere meno scolastico nelle giocate“.