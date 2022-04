IL MATTINO – Napoli due piste caldissime col Verona, Giuntoli a lavoro

Calciomercato Napoli, con Cristiano Giuntoli che ha una corsia preferenziale per Barak e Casale del Verona. Secondo quanto riferito da Il Mattino le due trattative sono una pista caldissima in questo momento, con Setti, patron del Verona, che ha offerto una pista privilegiata al club partenopeo.

Il Napoli con il Verona in passato ha già concluso la trattativa che ha portato Rrahmani in azzurro. Ma in generale le due società si stimano molto e ci sono rapporti molto buoni. Questo favorisce le trattative tra i due club che stanno studiando anche altre operazioni, come quella di Ivan Ilic.

Napoli: Barak e Casale

Al momento quelle di Barak e Casale vengono definite due operazioni da seguire con estremo interesse. Anche perché il campionato sta per terminare e si avvicina la possibilità di cominciare a chiudere trattative. Il Napoli ha già acquistato Kvaratskhelia, così come Mathias Olivera ma non vuole fermarsi.

Antonin Barak, 27 anni e 190 centimetri, può essere un ottimo colpo per il centrocampo, la sua struttura fisica è proprio quella che chiede Spalletti, che vuole passare ad un calcio più orientato all’uno contro uno e che quindi esige fisicità. L’acquisto di Barak per il Napoli non esclude la permanenza di Gianluca Gaetano, visto che a fine stagione sia Fabian Ruiz che Demme potrebbero lasciare il club azzurro.

Nicolò Casale è un difensore centrale, anche in questo caso dall’importante struttura fisica: 24 anni e 191 centimetri, viene seguito dai grandi club di Serie A ed il Napoli con Giuntoli ha una corsia preferenziale.