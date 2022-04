GAETANO SHOW: il video della fantastica doppietta

Gianluca Gaetano segna una doppietta in Cremonese-Cosenza, altri due gol in questa stagione per il centrocampista del Napoli. Il giocatore è in prestito dal club partenopeo, che il prossimo anno sta prendendo in seria considerazione l’idea di tenerlo in rosa. Gaetano si sta guadagnando la conferma in maglia azzurra a suon di ottime prestazione nella Cremonese, che punta alla Serie A anche grazie alle sue giocate. Ma Gaetano, centrocampista di mestiere, si sta scoprendo anche goleador. In questa stagione ha già messo a referto cinque reti.

Gaetano gol in Cremonese-Cosenza

Si parla di Gaetano come sostituto di Fabian Ruiz. Il paragone forse è azzardato in termini di esperienza nella massima serie, ma il centrocampista di proprietà del Napoli a 21 anni sta dimostrando di avere grandi qualità tecniche e maturità. In questa stagione ha fatto un salto di qualità importante anche sotto il profilo della mentalità. I due gol di Gaetano in Cremonese-Cosenza finita 3-1 dimostrano ancora una volta la crescita del giocatore. Giuntoli ha fatto capire che si punterà su Gaetano la prossima stagione, ma il Napoli deve affrettarsi a confermarlo, anche perché il centrocampista piace pure in Premier League. Il club azzurro difficilmente lascerà partire un talento del genere, anche perché Aurelio De Laurentiis è intenzionato a puntare molto sui giovani nella prossima stagione. La società partenopea vuole far partire un altro ciclo, salutando alcuni protagonisti delle scorse stagioni per puntare su giocatori più giovani ma di assoluto talento. Gaetano è uno di questi, così come lo è anche Kvaratskhelia, talento georgiano già acquistato dalla Dinamo Batumi.