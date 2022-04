Mertens pronto a tutto per il rinnovo: De Laurentiis apre le porte del Napoli

Dries Mertens ed il Napoli un amore che non può finire all’improvviso. Il belga fa parte oramai della città azzurra ed è uno dei pochi campioni osannati dal pubblico partenopeo. A 35 anni Mertens vuole il rinnovo con il Napoli e De Laurentiis è pronto ad accontentarlo. Non senza sacrifici, sia chiaro. I 4,5 milioni di euro che percepisce in questo momento resteranno un lontano ricordo, ma per Mertens è una questione di scelta di vita. A 35 anni poteva cercare guadagni facili in altri parti del mondo, ma la sua ferrea volontà è di restare al Napoli anche abbassandosi l’ingaggio. L’amore del calciatore di Kat per Napoli è evidente, non è un caso che il primogenito si chiami Ciro Romeo.

Rinnovo Mertens: le cifre che fanno felice De Laurentiis

Al momento non si è ancora arrivati ad un accordo, ma c’è un campionato da chiudere nel miglior modo possibile e quindi c’è ben altro a cui pensare. A fine stagione si tornerà a parlare del rinnovo di Mertens col Napoli, con De Laurentiis pronto ad assecondare la sua voglia di restare. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport.