Napoli, Spalletti spunta un dato che farà arrabbiare i tifosi del Napoli

Luciano Spalletti con il Napoli ha conquistato 35 punti nelle prime 14 gare d’andata e 28 nelle prime 14 di ritorno. Se Spalletti riuscisse a vincere le ultime 5 gare, conquisterebbe 43 punti nella seconda fase del campionato, 4 in più di quanti ne ha ottenuti da agosto a dicembre. E sarebbe, in questo caso, la quarta volta in cui una sua squadra riesce a fare più punti dalla 19.ma alla 38.ma giornata. Sarebbe, peraltro, dopo i passi falsi al Maradona contro Fiorentina e Roma (1 punto) l’unico modo per tentare di rientrare in corsa per lo scudetto, approfittando di eventuali passi falsi delle milanesi, impegnate in questo week-end contro le romane, ultime avversarie di un certo livello nei loro calendari. Il quotidiano il Mattino ha dedicato un focus su Spalletti, mettendo in relazione i gironi d’andata con quelli di ritorno:

SPALLETTI: DATO NEGATIVO SUL GIRONE DI RITORNO

Spalletti, per sette volte negli ultimi 10 campionati ha ottenuto migliore il miglior punteggio nel girone d’andata. Soltanto tre volte, e sempre alla guida della Roma, Spalletti ha invertito negli ultimi 10 anni questa tendenza nel girone di ritorno. Anche nelle due stagioni all’Inter vi fu una netta differenza di punti tra girone d’andata e di ritorno: -10 nel 2017-2018 (41-31) e -9 nel 2018-2019 (39-30). La maggiore differenza tra andata e ritorno delle squadre di Spalletti negli ultimi 10 anni – considerate quelle che ha allenato dalla prima alla trentottesima giornata – nella Roma 2006-2007, con un -11 (42-33).

SPUNTA UNA SPECIALE CLASSIFICA

C’è una classifica curiosa che farà arrabbiare di certo i tifosi del Napoli. Se fermassimo tutte le partite al minuto 85, gli azzurri sarebbero in testa da soli con 70 punti seguiti dal Milan a 69 e l’Inter a 68. Sì perché i ragazzi di Luciano Spalletti in quei minuti finali hanno visto sfumare 4 punti con i pareggi subiti contro Sassuolo e Roma. Invece i gol nel finale di Lazio-Napoli non hanno cambiato il risultato.