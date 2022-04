Cassano: “Servi parlano di esonero di Spalletti. Due giocatori stanno facendo malissimo”

Antonio Cassano difende Luciano Spalletti a Bobo Tv: “Per me sta facendo molto bene, anche se tutti lo stanno criticando“. L’ex giocatore difende a spada tratta il tecnico del Napoli e dice: “Io credo che Spalletti stia facendo un ottimo lavoro, per questo motivo continuo a dargli un voto molto alto. Mi innervosisco quando leggo dei servi che parlano di esonero di Spalletti. Secondo me deve continuare. Anche perché non ci dimentichiamo che De Laurentiis non ha fatto mercato”.

Sempre Cassano aggiunge: “Lobotka e Anguissa stanno facendo molto bene in questa stagione, spesso hanno fatto la differenza. Mentre Zielinski e Fabian Ruiz mi hanno deluso, praticamente da 4-5 mesi non giocano più bene. Secondo le se ci fosse stato Higuain al posto di Osimhen, avrebbe urlato e li avrebbe appesi al muro facendoli salire di livello. Ma il nigeriano sta facendo bene, dà il suo contributo, così come Insigne che soffre a livello mentale“. Infine su Koulibaly dice: “È un grandissimo campione ma in campo non è un leader, non trascina i compagni. Per vincere servono altri tipi di calciatori, al Napoli manca poco“.