REPUBBLICA – Napoli conferme per Luis Alberto, scambio con la Lazio

Il Napoli vuole Luis Alberto, il giocatore della Lazio entra in una trattativa con la Lazio orchestrata da Aurelio De Laurentiis e Claudio Lotito. Il trequartista spagnolo a 29 anni ha un contratto con la Lazio fino al 2025 e Lotito per liberarlo chiede più dei 20 milioni di euro proposti da De Laurentiis. Già ieri si parlava di un incontro Lotito-De Laurentiis per mettere in piedi una maxi operazione di mercato, in cui compaiono anche altri giocatori come Mertens e Petagna.

Napoli su Luis Alberto: le notizie di oggi

Repubblica conferma l’interesse del Napoli per il giocatore spagnolo che sarebbe perfetto per giocare nel 4-2-3-1 di Spalletti come trequartista dietro la punta. Questo conferma che molto difficilmente Spalletti sarà esonerato, come qualcuno aveva paventato nei giorni scorsi.

Secondo quanto riferisce il quotidiano la valutazione di Luis Alberto è di 30 milioni di euro, per questo il Napoli vuole inserire nella trattativa il cartellino di Petagna. In questo modo si abbasserebbe il costo del cartellino del giocatore. Lo scambio Petagna-Luis Alberto con conguaglio del Napoli a favore della Lazio è una delle prospettive di mercato che sta portando avanti Cristiano Giuntoli. Lo spagnolo sarebbe comunque un colpo importante per la futura rosa azzurra.

Inoltre Luis Alberto guadagna 2,5 milioni di euro a stagione, quindi pienamente nei parametri di De Laurentiis, questo è un dettaglio da non sottovalutare.