Il Mattino – Spalletti futuro incerto, sentito cosa ha detto?

La conferenza stampa di Luciano Spalletti prima del match Empoli-Napoli, lascia dubbi sul futuro del tecnico dei partenopei. L’allenatore è finito nel mirino della critica. In tanti hanno detto che perfino il presidente si è lamentato per i cambi durante Napoli-Roma. Ma Spalletti in conferenza stampa non ha voluto approfondire l’argomento, si è limitato a parlare il minimo indispensabile, anche amareggiato per come sono andati gli ultimi due match di campionato.

L’esonero di Spalletti resta molto complicato, anche perché il tecnico ha un contrato per un altro anno a 2,8 milioni di euro a stagione, e comunque sta raggiungendo l’obiettivo qualificazione Champions League.

Napoli: Spalletti parla del futuro

Secondo quanto riferisce Il Mattino, il tecnico azzurro al confronto con i giornalisti a Castel Volturno, è apparso nervoso e teso, non rilassato come al solito. Non sembrava più avere tanta voglia di divertirsi. Quando ha parlato del suo futuro, si è limitato a dire che “Il mio futuro è Empoli, il mio presente è Empoli, poi a bocce ferme parleremo“. Insomma poteva dire che restava a “Napoli al 100%” proprio in virtù del contratto in essere, ma non è stato fatto.

Sempre il quotidiano partenopeo aggiunge: “Luciano Spalletti ha guidato il vascello con passo prima sicuro, ipnotizzando lo spogliatoio, poi però in sette giorni assurdi, si è reso conto del naufragio-scudetto. E in cui si è dubitato anche delle sue qualità. Ora vuole ritrovare la squadra. L’impressione è che crederci è davvero un compito complicato. Ma Spalletti è un furbone e sa che i napoletani hanno bisogno di scosse energetiche. Potrebbe esserci Malcuit titolare oppure la prima volta di Tuenzebe“.