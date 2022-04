Del Genio boccia Spalletti: “Colpe sue, squadra irriconoscibile. Mai così male”

Paolo Del Genio commenta Napoli-Roma, match di Serie A terminato in parità. Secondo il giornalista, Spalletti ha molte colpe. Il tecnico azzurro è stato molto criticato, c’è chi addirittura parla di un esonero di Spalletti. “Il Napoli praticamente non sa più calciare in porta, non avevamo mai fatto così male negli ultimi quindici anni. Anche quando non vincevamo in passato ma almeno creavamo tanto, cosa che non succede in questo momento. Il Napoli ha dominato la prima mezz’ora con la Roma, ma poi ha creato poco per fare il 2-0“.

Paolo Del Genio dice che in Napoli-Roma molte colpe sono di “Spalletti ancora di più che dei giocatori. Anche con la Roma non abbiamo visto Mertens e Osimhen insieme, i due si sono solo avvicendati. È stato tolto Lozano ma non è entrato Politano“. Cambi molto contestati quelli di Spalletti che ha “messo Juan Jesus come se inserire un difensore fosse l’unica cosa utile per difendere il risultato. Quando poi è stato proprio lui a dire che il Napoli difende gestendo la palla. Con il terzo centrale il Napoli si è abbassato ancora di più ed ha subito il gol. Queste cose le avrei dette anche se il Napoli avesse vinto, perché viviamo di giocate estemporanee e creiamo poco” ha detto Del Genio che bacchetta anche Mourinho che ha contestato l’arbitro: “Lui riesce a montare un caso sul nulla“.