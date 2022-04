Gazzetta – Il problema del Napoli non è Spalletti, come non lo erano Gattuso e Ancelotti

Il Napoli pareggia con la Roma e dice molto probabilmente addio ai sogni scudetto, Spalletti ha solo un punto in più di Gattuso. Il tecnico calabrese è stato molto spesso criticato, ma ora nel mirino della critica c’è Spalletti, soprattutto per i cambi portati durante Napoli-Roma. Scelte e tempi sbagliati, che hanno mandato in confusione la squadra, schiacciandola all’indietro, esponendola continuamente all’offensiva degli avversari.

Ma Gazzetta dello Sport va oltre le critiche agli allenatori e scrive: “Se da Ancelotti a Gattuso (vituperato ma a questo punto del campionato aveva solo un punto meno di oggi), fino a Spalletti nessuno è riuscito ad alzare l’asticella, significa che c’è qualcosa di più profondo. Che probabilmente è da ricercare anche in una società che è gestita bene amministrativamente nei bilanci, ma nell’organizzazione sportiva è deficitaria. La delusione dei tifosi è più che comprensibile: in un campionato così livellato sono tantissimi i rimpianti che resteranno a lungo“.

Insomma secondo Gazzetta il problema del Napoli è anche la società azzurra. Intanto De Laurentiis con il pareggio con la Roma incassa molto probabilmente la partecipazione alla prossima Champion League. Nelle casse del Napoli arriveranno almeno 50 milioni di euro, a cui si aggiungeranno le cessioni anche di qualche calciatore come Fabian Ruiz. Insomma soldi che, si spera, verranno investiti per creare una grande squadra per Spalletti.