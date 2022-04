Biscardi: “Napoli pareggia, arriva una buona notizia per De Laurentiis”

Il Napoli non sa più vincere in casa, anche la Roma ha bloccato gli azzurri ma ora il quarto posto per la Champions sembra al sicuro Dopo Napoli-Roma, arriva il commento di Maurizio Biscardi, che a 7 Gold dice: “Con il pareggio con la Roma il Napoli dice praticamente addio al sogno scudetto. Gli azzurri sono fatti raggiungere anche dalla Roma. La classifica non condanna la squadra di Spalletti, ma certo ora servirà un miracolo sportivo per riuscire a tornare in lotta per il titolo“.

Ma secondo Maurizio Biscardi, c’è anche una buona notizia per il Napoli che pareggiando con la Roma danno “una buona notizia all’imprenditore e presidente Aurelio De Laurentiis. L’accesso alla prossima Champions League sembra oramai certo. Dopo due anni consecutivi senza giocare la massima competizione calcistica europea c’è sicuramente da festeggiare“. A cinque giornate dalla fine il Napoli ha nove punti di vantaggio proprio sulla Roma che è quinta in classifica.