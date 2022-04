Mourinho si lamenta, sui social il contatto Meret-Zaniolo

José Mourinho protesta ancora per il contatto Meret-Zaniolo in Napoli-Roma, il portoghese posta la foto dello sconto sui social. Mourinho criticato molto Di Bello per non aver concesso il rigore alla Roma. Eppure è stato chiarito che la parata di Meret è regolare e che il successivo scontro è lecito. A dire il vero Di Bello gli errori li ha commessi, con una gestione scellerata dei cartellini gialli e si è visto in maniera evidente che ha perso completamente il controllo della partita.

Mourinho ha postato la foto del contatto Meret-Zaniolo come a voler ribadire l’errore di Di Bello. Il portoghese ha detto di essere orgoglioso della sua squadra e di essere dispiaciuto perché i tifosi non hanno potuto seguire la squadra in trasferta. Resta aperta la polemica tra Mourinho e l’Aia per l’operato degli arbitri.