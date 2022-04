Al Maradona sparisce la telecamera di DiCoprio, il tifoso giapponese innamorato di Napoli – VIDEO

In questi giorni Hikaru Kumakura, in arte DiCoprio era a Napoli, la città che ama e la squadra per cui tifa dal Giappone. Il tifoso nipponico è una delle star del web grazie al suo canale Youtube in cui registra le reazioni alle partite del Napoli.

Nei giorni scorsi Hikaru Kumakura ha incontrato anche Insigne. Ieri il tifoso giapponese era allo stadio Maradona, ma è stato vittima di uno più che spiacevole episodio denunciato anche da Maurizio Zaccone sui social: “Ieri, lo youtuber giapponese Hikaru Kumakura, in arte DiCoprio, era in Curva B superiore.

In un video ha raccontato che all’ingresso gli steward gli hanno impedito l’accesso della videocamera, per motivi di sicurezza, promettendogli di restituirla a fine partita“.

DiCoprio: sparita la telecamera in Napoli-Roma

“Al termine del match, però, della telecamera non v’era più traccia. DiCoprio ha riportato anche i numeri delle pettorine dei due steward che avrebbero preso in consegna la sua telecamera: «0047 giallo e 0001 arancione»” scrive Zaccone sui social che condivide l’appello de Il Napulegno per chiedere alla SSCN di fare luce sulla vicenda. Il tifoso del Napoli tra due giorni tornerà in Giappone, quindi la telecamera gli deve essere restituita in tempo. Anche perché vista che l’ha consegnata a due steward non può essere sparita.