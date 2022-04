Il tifoso giapponese del Napoli incontra Insigne: “Forza Napoli e Juve me…”, la reazione del capitano – VIDEO

Kumakura Hikaru è il tifoso giapponese del Napoli famoso sui social, oggi ha incontrato il capitano Lorenzo Insigne a Castel Volturno. In questi giorni Kumakura Hikaru si trova proprio a Napoli dove ha visitato i Quartieri Spagnoli, assaggiato il cibo locale e fatto visita ai luoghi simbolo della città, dando notizia di tutto attraverso i suoi canali social.

Kumakura Hikaru è diventato famoso perché segue le partite del Napoli e registra sul suo canale Youtube Napoli Style, le sue reazioni durante le partite degli azzurri. Un tifoso davvero speciale che dall’oriente segue con attenzione.

Kumakura Hikaru incontra Insigne a Castel Volturno

Il Napoli stamattina si è allenato al Konami Center di Castel Volturno, in vista della partita con la Roma. Ad attendere i giocatori del Napoli, tra gli atri tifosi c’era anche Kumakura Hikaru che ha incontrato Insigne prima di entrare nel settore riservato a calciatori e staff.

Il tifoso giapponese del Napoli è andato incontro ad Insigne che ha posato per una foto con tanti sorrisi da parte del capitano. Kumakura Hikaru ha poi esclamato: “Forza Napoli e Juve me…“, che ha fatto sorridere il capitano del Napoli, ma che ovviamente ha non ha avallato la seconda esclamazione.

Ma come nasce il personaggio di Kumakura Hikaru? L’uomo vive a Ishigaki, una città del Giappone meridionale che fa parte della Prefettura di Okinaw, lavora come Designer ed Advertising planner. Nel 2020 crea su Youtube il canale Napoli Style con l’account Dicoprio, per trasmettere tutto il suo amore per Napoli ed il Napoli.