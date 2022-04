Fedele: “Spalletti pecca di presunzione, a Napoli comandano tre giocatori, lo sanno tutti”

Enrico Fedele fa il punto sul Napoli prima della sfida di Empoli, al centro del dibattito c’è l’operato di Luciano Spalletti. Il tecnico del Napoli è stato più che criticato nelle ultime settimane, in cui allo stadio Maradona con Fiorentina e Roma ha raccolto la miseria di un solo punto, gettando alle ortiche i sogni scudetto. La vittoria dell’Inter con la Roma, non ha fatto altro che diminuire ancora di più le residue chance scudetto.

Secondo Fedele Spalletti è “presuntuoso, come molti altri toscani vedi Sarri, Ulivieri ed Agroppi per fare un esempio. Il tecnico del Napoli vuole essere il leader della squadra, ma ora si è accorto che a Napoli comandano due o tre calciatori. Volete sapere chi sono? Sicuramente uno Dries Mertens, mentre l’altro è senza dubbio Kalidou Koulibaly, ma il difensore è un tipo tranquillo“.

Secondo Fedele l’altro giocatore che ha enorme voce è in capitolo è “David Ospina” che però a fine stagione potrebbe lasciare Napoli, come può farlo Mertens. Il belga vive un periodo complicato “vorrebbe giocare di più, lo ha fatto capire chiaramente, ma non scenderà in campo nemmeno in Empoli-Napoli, almeno non lo farà dal primo minuto, questo oramai è chiaro” dice Enrico Fedele.