‘Questa non la firmo’: il gesto di Lukaku per la maglia di Maradona emoziona i tifosi

Il centravanti belga si rifiuta di autografare il numero 10 del Pibe de Oro, il video diventa virale sui social e conquista i tifosi napoletani.

Un gesto che sta facendo il giro del web quello di Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, che ha conquistato il cuore dei tifosi azzurri con un commovente segno di rispetto verso Diego Armando Maradona.

Il video, diventato virale sui social, mostra il momento in cui un tifoso ferma il centravanti belga per un autografo sulla storica maglia numero 10 del Napoli. La reazione di Lukaku è immediata: “No, non posso firmare qui”, indicando il nome e il numero appartenuti al Pibe de Oro.

Un momento di spontanea sensibilità che ha colpito profondamente i presenti: il calciatore, dopo aver chiesto di girare la maglia, ha poi concesso volentieri il suo autografo, dimostrando come il rispetto per le leggende del calcio vada oltre le rivalità sportive.

Sui social network il video ha raccolto migliaia di condivisioni e commenti entusiasti, con i tifosi partenopei che hanno apprezzato il gesto di Lukaku: “Un campione rispetta sempre un altro campione”, uno dei commenti più popolari sotto il video.