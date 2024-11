Agente Lukaku: “Romelu felice al Napoli, le critiche sono solo chiacchiere”

Federico Pastorello difende il suo assistito e sottolinea l’importanza del lavoro per la squadra. Focus sul gol decisivo nell’ultima vittoria azzurra.

L’agente di Romelu Lukaku, Federico Pastorello, è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it per fare il punto sul momento del suo assistito in maglia azzurra, rispondendo alle recenti critiche sul rendimento dell’attaccante belga.

“Romelu è molto contento al di là di tutto”, ha esordito Pastorello, “È normale che per gli attaccanti, specialmente quelli come lui abituati a segnare in ogni partita, ci siano momenti in cui le reti arrivano con meno frequenza. Ma il suo impegno è sotto gli occhi di tutti”.

Il procuratore ha poi sottolineato l’importanza del lavoro di squadra svolto da Lukaku: “È felice quando il Napoli vince, indipendentemente che faccia gol o meno. Il suo contributo per la squadra è evidente. È contento perché il club è soddisfatto, il resto sono solo chiacchiere”.

“Del resto”, ha concluso l’agente, “i tre punti di domenica sono arrivati proprio grazie a un suo gol. Credo che questo dimostri come tutti possano essere soddisfatti”.