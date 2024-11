“Voglio lui è un predestinato” la richiesta di Conte a Manna: Trapela un particolare”

Gli azzurri pianificano il futuro dell’attacco: piace il talento del Parma, contatti per il giovane dello Spezia. Le novità sul mercato.

Il Napoli è già proiettato al mercato di gennaio, con il club azzurro che sta definendo le strategie per rinforzare la rosa. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Antonio Conte e il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbero già individuato gli obiettivi principali per il reparto offensivo.

Il portale specializzato rivela un possibile rinnovamento dell’attacco: “Raspadori e Simeone non hanno convinto del tutto Conte in questa prima parte della stagione e potrebbero salutare a giugno, ecco perché nel reparto offensivo potrebbero arrivare delle novità interessanti e di prospettiva”.

Tra i nomi in cima alla lista c’è Ange-Yoan Bonny del Parma. “Il tecnico salentino è rimasto stregato dalla prestazione offerta dall’attaccante francese nel recente incontro del Maradona”, riporta la fonte, “Piace, molto, perché ha caratteristiche alla Lukaku e grandi margini di miglioramento”. Il classe 2003, valutato circa 20 milioni, non sarebbe disponibile a gennaio ma solo per giugno.

Non solo Bonny: il Napoli guarda anche in casa Spezia. “La scorsa settimana”, rivela Calciomercato.com, “il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna ha avuto un confronto diretto con Mario Giuffredi per prendere informazioni su Francesco Pio Esposito”. Il giovane attaccante, protagonista di un ottimo avvio di stagione con 7 gol e 1 assist in 12 presenze, vedrebbe di buon occhio un trasferimento nella sua terra d’origine, essendo nativo di Castellammare di Stabia.