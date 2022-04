l’Inter affonda la Roma: vittoria netta e scudetto nel mirino

l’Inter batte la Roma e lancia un chiaro segnale per la corsa scudetto, vittoria 3-1 per gli uomini Simone Inzaghi contro i giallorossi. Ad aprire le marcature è stato Dumfries, poi le reti della sicurezza le hanno messe a segno Brozovic e Lautaro Martinez. Per la Roma il gol è stato messo a segno da Mkhitaryan. Quarta vittoria consecutiva per l’Inter che sembra la squadra più in forma per la vittoria del titolo in Serie A.

La Roma non riesce a ripetere la prova delle stadio Maradona, quando i giallorossi avevano offerto un’ottima prestazione, fermando il Napoli sul pareggio per 1-1, con gol di El Shaarawy al 91′. Ora il Napoli dovrà giocare con l’Empoli per cercare di tenere vivo il proprio sogno scudetto, anche se la vittoria dell’Inter con la Roma ridimensiona ancora di più le speranze. Anche perché l’Inter deve recuperare la sfida con Bologna e potrebbe dare la definitiva spallata alla Serie A.

Inter-Roma: il tabellino

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Smalling, Mancini, Kumbulla (16′ st Bove); Ibanez, Veretout (46′ st Volpato), Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Shomurodov. A disp.: Fuzato, Boer, Reynolds, Calafiori, Diawara, Villar, Darboe, Borja Mayoral, Carles Perez. All.: Mourinho.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, A.Bastoni (31′ st Dimarco); Dumfries, Calhanoglu (38′ st Sensi), Brozovic, Barella (14′ st Vidal), Perisic; Dzeko (31′ st Vecino), Correa (14′ st Sanchez). A disp.: Radu, Cordaz, Cortinovis, Zanotti, Gagliardini, Carboni, Lautaro Martinez. All: S.Inzaghi.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi.

MARCATORI: 15′ pt Calhanoglu (I), 24′ pt Dzeko (I), 39′ pt Dumfries (I), Mkhitaryan 85′ (R).

NOTE: Ammoniti: Ibanez, Mancini, Zaniolo (R), Barella (I). Recupero: 1′ pt, 3′ st.