Salvione: “Ma come si fa criticare Spalletti? Ha già vinto il suo scudetto”

Pasquale Salvione zittisce le critiche su Luciano Spalletti, tecnico del Napoli che viene messo in discussione anche dai tifosi. Il pareggio con la Roma e la sconfitta con la Fiorentina, ha fatto piovere tante critiche sul tecnico del Napoli, anche per la gestione dei cambi. Lo stesso Spalletti in conferenza stampa ha glissato sull’argomento.

A ‘1 Football Club’ è intervenuto Pasquale Salvione che ha detto: “Per me Spalletti, il ‘suo’ scudetto, l’ha già vinto. Ha fatto un lavoro incredibile, ha portato il Napoli a giocarsi lo scudetto fino alla fine. Ha valorizzato la rosa, ha fatto giocare tutti a livelli incredibili. Trovo assolutamente ingeneroso criticare Spalletti adesso. Ha passato mesi completamente stravolti tra Covid, infortuni e Coppa d’Africa. Il bilancio non può che essere positivo. Poi, ovviamente, come tutti può commettere degli errori e li ha commessi. Ma mi sento di ripetere assolutamente che Spalletti ha già vinto il suo personale scudetto. Ha fatto rendere Anguissa, ha vinto la scommessa Juan Jesus. Si può dire che ha sciupato delle occasioni per lo scudetto, ma tutto quello che ha fatto è stato un plus rispetto alle premesse“.

Sulla gestione di Mertens da parte di Spalletti, ha aggiunto: “Domani magari ci smentisce tutti schierandolo titolare al fianco di Osimhen, però, credo che Spalletti abbia dettato e rispettato una linea. Mertens, secondo Spalletti, è sempre stato una soluzione a partita in corso. Probabilmente ritiene che, Mertens-Osimhen titolari con anche due esterni, potrebbero rendere il Napoli troppo sbilanciato. Il Napoli, alla fine, ha pagato qualcosa quando è calato il rendimento del centrocampo. Fino a che la linea mediana offriva certe prestazioni, il Napoli era una delle squadre migliori del campionato. Spalletti è un grande allenatore e non lo scopriamo oggi. Forse, con una rosa più lunga a disposizione, avrebbe gestito meglio certi periodi di calo“.

Rinnovo Mertens-Napoli

Salvione durante l’intervista ha parlato anche del rinnovo di Mertens che sembra più vicino: “Mi sembra tutto abbastanza chiaro e lineare. Mertens vuole restare al Napoli, lo ha ribadito pubblicamente in più occasioni. Ama Napoli, ha chiamato il figlio Ciro. Ha un legame importantissimo con la città, la moglie si trova bene. Lui vuole restare un altro anno e, magari, avere anche un futuro in società. Io credo che non c’è bisogno di sottolineare come Mertens sia l’idolo dei tifosi. Ero al ‘Maradona’ per Napoli-Roma ed è stato incredibile il calore dei tifosi quando è entrato in campo. Come accaduto l’ultima volta, credo si possa trovare un accordo con il presidente De Laurentiis. Mertens si accontenterebbe anche di un ingaggio più basso. Ci sono tutti i presupposti per continuare ma, si sa, le trattative sono chiuse quando ci sono le firme“.