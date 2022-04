Cerchione: “Cessione Napoli o Bari, De Laurentiis non ha dubbi ma è confuso”

La cessione del Napoli da parte di Aurelio De Laurentiis è sempre possibile, Luca Cerchione conferma che il presidente azzurro può vendere la SSCN. Una prospettiva che il giornalista ribadisce durante una intervista ad areanapoli.

Cerchione si sofferma anche su Luciano Spalletti e l’ipotesi di un esonero che è “impossibile” perché “al 100%, Spalletti sarà l’allenatore della squadra azzurra anche nella prossima stagione. Non siamo nella testa del mister, ma la società la pensa così. Se esiste la possibilità che il tecnico dia le dimissioni, nel caso in cui le cose non andassero come sperato? E’ un’ipotesi remota e che non viene nemmeno presa in considerazione dal Napoli, in questo momento“. Secondo Cerchione non c’è stato nemmeno nessun “incontro tra De Laurentiis e Spalletti” perché non è necessario.

De Laurentiis vende il Napoli: le ultime notizie

De Laurentiis deve risolvere entro il 2024 il problema comproprietà, ecco perché una cessione del Napoli non è da escludere. Secondo Cerchione, il patron della SSCN valuta la società tra i “720 e i 750 milioni di euro. La forbice di 30 milioni non so da cosa dipenda, perché esistono delle variabili che nemmeno l’uomo conosce: ma le cifre sono queste“. Cerchione parla di un De Laurentiis “confuso consapevole che, se trovasse un finanziatore, un socio importante, tra quelli americani o di altri ambienti di sua conoscenza, gli farebbe piacere restare alla guida del Napoli come presidente“. Ma De Laurentiis non ha dubbi “venderebbe il Napoli e non il Bari, perché si tratterebbe di cifre spropositatamente superiori“.