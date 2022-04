Anguissa voglia di restare: “Darò sempre tutto per il Napoli e Spalletti”

Frank Anguissa esalta Luciano Spalletti ai microfoni della Lega di Serie A: “Il tecnico è sempre pronto ad ascoltare, darò tutto per lui“. Parole importanti quelle del centrocampista del Camerun che fanno ben sperare per il futuro. Il Napoli vuole riscattare Anguissa e quanto ha detto sembra poggiare le basi per una permanenza. “L’allenatore e i compagni sanno quanto valgo, fino a quando crederanno in me darò tutto in campo. Io e Luciano Spalletti ci assomigliamo, siamo due persone di carattere” dice Anguissa che parla di “stima reciproca con Spalletti. Lui si mette nei nostri panni ed è sempre pronto ad ascoltarci. Anche in campo ci parliamo spesso. È bello quando un tecnico si comporta così“.

Anguissa: intervista alla Lega di Serie A

Sullo scudetto, Anguissa dice di crederci ancora e vuole lottare con tutta la squadra a partire dalla sfida con l’Empoli: “Sappiamo che sarà una partita molto dura. All’andata non fu facile subire una sconfitta“. Per la cronaca L’Empoli non vince in campionato proprio da quando sbancò il Maradona. Anguissa parla anche del fatto che non ha segnato ancora un gol: “Le statistiche e i numeri li guardo poco. Non ho segnato mai quest’anno ma ci sono così tanti calciatori forti nel Napoli, non vedo perché dovrei segnare io“. Poi conclude: “Non penso troppo al gol, avrei già potuto segnare quest’anno ma non è arrivato. Il mio compito è quello di fare giocare gli altri e mantenere l’equilibrio della squadra“.